زيدان يسعى للتعاقد مع عشرة لاعبين.. تعرف عليهم!

2019/03/14 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس عاد زين الدين زيدان إلى تدريب ريال مدريد بعد عاصفة من النتائج المخيبة، ويبدو أن رئيس النادي فلورنتينو بيريز وعد زيدان بالتعاقد مع لاعبين مميزين.وبحسب صحيفة ليكيب الفرنسية الصادرة فإن زيدان يمتلك تحت تصرفه مبلغ 500 مليون يورو للتعاقد مع اللاعبين، فمن هم؟ في ما يلي قائمة اللاعبين الذين يريد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص زيدان يسعى للتعاقد مع عشرة لاعبين..



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