واع تنشر نص كلمة الكعبي في مؤتمر الرباط

2019/03/14 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة الانباء العراقية (واع) نص كلمة رئيس الوفد النيابي العراقي حسن كريم الكعبي في الدورة الـ 14 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي المنعقد في المغرب

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