2019/03/14 | 14:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس بحث وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، الخميس، السبل الممكنة لتحسين واقع الخدمات بقضاء القائم في الانبار.وذكر بيان للوزارة، تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (14 اذار 2019)، أن “الدليمي استقبل في ديوان الوزارة، الأربعاء نهلة الراوي النائب عن محافظة الأنبار، ووفداً من الحكومة المحلية لقضاء القائم برئاسة المهندس ناظم بردان رئيس المجلس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التخطيط تبحث تحسين الخدمات في قضاء القائم NAS | موقع ناس الرسمي.

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