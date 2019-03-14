2019/03/14 | 14:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس تثير مسألة التنازل عن مقاعد الحج من قبل الاشخاص الفائزين بالقرعة لأشخاص آخرين علامات استفهام وتخوفات من تحول المسألة إلى “تجارة” من خلال بيع المقاعد, بالاستفادة من ثغرات عدم تحديد عدد معين من المقاعد للعائلة الواحدة, وكذلك عدم تحديد الهيئة عدد المرات التي يسمح بها للفرد أن يتنازل عن مقعده في كل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضعف القوانين ينعش سوق المضاربة بمقاعد الحج NAS | موقع ناس الرسمي.

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