الاسترليني يقفز بعد رفض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق

2019/03/14 | 14:44

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الاقتصاد نيوز - بغداد

قفز الجنيه الاسترليني في أواخر التعاملات مسجلا أعلى مستوى خلال الجلسة بعد أن رفض مشرعون بريطانيون مغادرة عضوية الاتحاد الأوروبي من دون التوصل إلى اتفاق في أي حال من الأحوال.

وسجل الاسترليني في أحدث قراءة ارتفاعا بلغ 1.39 بالمائة إلى 1.326 دولار بعد هبوط وصعود خلال الأسبوع، حيث تحرك السعر في نطاق بلغ 3.5 سنت مقابل الدولار، بحسب رويترز.

وما زالت العملة البريطانية دون أعلى مستوى خلال الجلسة بقليل، والبالغ 1.328 دولار، الذي بلغته على الفور بعد التصويت إذ ما زالت هناك ضبابية بشأن العملية والمسار القادم.

وانخفض الدولار الأمريكي أمس الأربعاء بعد أن عززت بيانات جديدة للتضخم احتمال عدم رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قريبا.

ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة تضم عملات منافسة، 0.43 بالمائة إلى 96.515.

وتراجع الدولار الأسترالي بعد أن أثار انخفاض مؤشر لثقة المستهلكين إلى أدنى مستوى في أكثر من عام خلال آذار مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد.

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