2019/03/14 | 14:44

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الأنواء الجوية تكشف موعد انتهاء موجة الأمطار والعواصف

متابعة -

كلمة

كشفت الهيأة العامة للأنواء الجوية يوم الخميس عن موعد

انتهاء موجة الامطار والعواصف الحالية.

وقال مدير البيئة في الهيأة، محمود عبد اللطيف إن "البلاد تعرضت يوم

أمس الى منخفض جوي، نتج عن اندماج منخفضين جويين، الأول عميق من

البحر المتوسط، اما الثاني فضعيف ومن البحر الأبيض".

وأضاف أن "المنخفض تسبب في تصاعد نشاط الرياح، صاحبه غبار تسبب بعدم

وضوح الرؤية".

وأكد أن "تأثير الرياح سيستمر اليوم ايضاً"، مرجحاً أن "تشهد

المناطق الوسطى والشمالية، مساء اليوم هطول امطار غزيرة"، لافتاً

الى أن "تأثير المنخفض سيقل يوم غد الجمعة في المنطقتين الجنوبية

والوسطى".

ولفت الى أن "المنخفض الجوي سيعود يوم السبت المقبل، بإمطار غزيرة

في المنطقة الشمالية وامطار متوسطة في المناطق الوسطى"، مؤكداً أن

"تأثير المنخفض سيستمر لغاية يوم الاثنين المقبل".

وعن طقس يوم الاحد المقبل، توقع عبد اللطيف، أن "تشهد المناطق

الشمالية هطول امطار خفيفة، قد تتحسن تدريجياً يوم الاثنين المقبل

مع ظهور بعض الغيوم".

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