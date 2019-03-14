سائرون تتوعد عبد المهدي بالاستجواب

2019/03/14 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد -

كلمة

توعد تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى

الصدر يوم الخميس رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي

بالاستجواب.

وقال النائب عن التحالف علي الغاوي إن "اجراءات مكافحة الفساد لا

تزال حبرا على ورق، ونحن بانتظار تطبيقها على ارض الواقع، وأن تترجم

الاقوال الى افعال".

وأضاف أن، "تلك الاجراءات تخضع الى سقوف زمنية، وفي حال تنصل رئيس

الوزراء عن مسؤولياته وعما تم الاتفاق عليه سيكون لنا حديث اخر داخل

مجلس النواب".

وأوضح أن، "على عبد المهدي التمتع بالإرادة والاصرار للمضي في خطوات

الاصلاح ومكافحة الفساد، خصوصا وانه يحظى بدعم الشعب والمرجعية".

ودعا النائب عن سائرون، "رئيس مجلس الوزراء الى الكشف عن الضغوط

والمعوقات التي تواجه عمله في مكافحة الفساد".

وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي أعلن، الثلاثاء المصادف 5/

3/ 2019، اصدار قرارات مهمة في إطار مكافحة الفساد.

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