صحة ديالى لـ

2019/03/14 | 14:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة ديالى اليوم الخميس، عن زيارة فريق من وزارة الصحية والبيئة الى مستشفى البتول التعليمي للاطلاع على الخدمات الصحية التي تقدم للمواطنين وفق

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