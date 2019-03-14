الاسدي: تعديل قانون الجنسية جاء في نهاية الدورة البرلمانية السابقة ولن نستطيع تشريعه

2019/03/14 | 14:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت لجنة الامن والدفاع البرلمانية، اليوم الخميس، انها لن تشرع اي قانون ينتهك الجنسية العراقية اطلاقا، فيما اشار الى ان هناك فقرة تمنح الحق لوزير

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