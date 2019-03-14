مصدر يكشف عن عدد مسلحي داعش الإرهابي المتبقين في الباغوز السورية

2019/03/14 | 14:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني مطلع، اليوم الخميس، بأن قوة داعش الفعلية في الباغوز السورية انخفضت إلى 100مقاتل، بعد مقتل وهروب العشرات خلال الساعات الـ48 الماضية.

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