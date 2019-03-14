الأنواء الجوية تكشف موعد انتهاء موجة الأمطار والعواصف الحالية

2019/03/14 | 14:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الهيئة العامة للأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن موعد انتهاء موجة الأمطار والعواصف الحالية.

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