وزير الثقافة: التنقيب داخل المواقع الأثرية في البلاد لا يتجاوز نسبة الـ 15%

2019/03/14 | 14:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير الثقافة والسياحة والأثار عبد الأمير الحمداني، اليوم الخميس، أن ما تم تنقيبه من الأثار في العراق لم يتجاوز الـ 15%، مشيرا إلى وجود بعثات تنقيبيه من جنسيات اجنبية مختلفة تعمل حاليا في بعض المواقع جنوب البلاد.

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