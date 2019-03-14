الديوانية.. القبض على 4 متهمين بتجارة وتعاطي المخدرات

2019/03/14 | 14:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شرطة محافظة الديوانية، الخميس، إلقاء القبض على أربعة متهمين بتجارة وتعاطي المخدرات في المحافظة.

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