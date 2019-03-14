بالوثائق.. تقديم مقترح قانون تعويض ممتلكات المتضررين من النظام السابق

2019/03/14 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادأعلن النائب عن كتلة "النهج الوطني" جمال المحمداوي، الخميس، عن تقديم مقترح قانون لتعويض ممتلكات المتضررين من قبل النظام السابق.

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