مصر تتمسك بالإعدام وتعتبر الانتهاكات الحقوقية “خصوصية ثقافية”

2019/03/14 | 14:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمسكت مصر بتطبيق عقوبة الإعدام التي قالت إنها لا تتعارض مع القانون، ونفت وجود تعذيب أو احتجاز تعسفي بمقارها الأمنية، وطالبت بمراعاة

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