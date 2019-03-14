حكومة الكفاءات تثير سخرية وخيبة أمل السودانيين

2019/03/14 | 14:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمت موجة من السخرية والإحباط عقب إعلان تشكيل حكومة الكفاءات الجديدة في السودان، لاشتمالها على أغلب وجوه الحكومة السابقة التي أقالها الرئيس

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