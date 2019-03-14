2019/03/14 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الداخلية تعلن عن بعض الفقرات القانونية الخاصة بمنح الجنسية العراقية

واع / بغداد / س .م

اعلنت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في وزارة الداخلية، الخميس ، بعض الفقرات القانونية الخاصة بمنح الجنسية العراقية.

وذكر بيان لوزارة تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) أن "قانون الجنسية العراقية رقم ٢٦ لسنة ٢٠٠٦ لا زال نافذا حيث أن الذي يرغب بالتجنس غير المتزوج يشترط اقامته لمدة عشرة سنوات متتالية وفق الفقرة (ج) من المادة (٦ / اولا) من القانون أعلاه".

وأضاف "فيما يخص مدة السنة إقامة الواردة ضمن مشروع التعديل الاول لقانون الجنسية العراقية الوارد ذكره اعلاه فقد ورد ضمن الفقرة (ج) من المادة (٦ / اولا) حيث إن نص الفقرة المذكورة اشترط مدة الإقامة للاجنبي الذي يرغب بالحصول على الجنسية العراقية بطريقة التجنس أن يقيم في العراق مدة عشرة سنوات متتالية سابقة على تقديم الطلب وقد تم إضافة استثناء للمهجرين {المسفرين} قسراً أبان النظام البائد ولديهم معاملات في مديرية الجنسية لم تنجز حينها بسبب تسفيرهم وعدد كبير منهم كان مسجلا ضمن سجلات عام 1957".

ونوه الى انه "وبعد عام ٢٠٠٣ صدر قرار مجلس الوزراء برفع إشارة الترقين والتجميد عن قيودهم وحصلوا على هويات الأحوال المدنية ولم يتمكنوا من الحصول على شهادة الجنسية العراقية لعدم وجود إقامة حديثة لديهم لمدة عشر سنوات ولغرض انصاف هذه الشريحة المحدودة تم وضع هذا الاستثناء لهؤلاء على أن يكون لديهم إقامة لا تقل عن السنة ولا تشمل الآخرين حيث أن شرط إقامة العشرة سنوات لا زال ساري المفعول"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع / الداخلية تعلن عن بعض الفقرات القانونية الخاصة بمنح الجنسية العراقية) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع / الداخلية تعلن عن بعض الفقرات القانونية الخاصة بمنح الجنسية العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي).