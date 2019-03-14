2019/03/14 | 14:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، الخميس، إن إصدار قرار تقنين أو إخراج القوات الأجنبية من العراق متوقف على خطوتين بانتظار حسمهما.وقال البلداوي ان “استكمال القرار الخاص بإخراج القوات الاجنبية متوقف على خطوتين الأولى هو مصادقة اللجنة القانونية المشكلة من قبل تحالفي الفتح وسائرون على الصيغة النهائية للقرار وذلك بعد دراستها الشاملة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البلداوي: العديد من الكتل تؤيد الفتح وسائرون بشأن قرار إخراج القوات الأمريكية من العراق alansaar.

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