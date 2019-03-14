واشنطن بوست تكشف رسالة اجتماع النجف بين “السيستاني” و “روحاني”

2019/03/14 | 14:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، رسائل عدة في اللقاء الذي جمع آية الله العظمى السيد علي السيستاني، مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حسن روحاني.ورأت الصحيفة، أن “لقاء النجف يبعث برسالة مفادها، أن الروابط الدينية والثقافية والاقتصادية التي تربط إيران بالعراق، لن تتأثر بالجهود الأميركية الساعية إلى عزل طهران”.وجرى اللقاء مع المرجعية الدينية، […]

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