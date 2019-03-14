بريكست باتفاق أو بدونه: بريطانيا تسير نحو الأسوأ

2019/03/14 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشكلت لدى المواطنين البريطانيين قناعة جاءت متأخرة بتداعيات بريكست “المؤلمة” التي ستطال مختلف جوانب حياتهم اليومية، حيث سيخفف انسحاب بلادهم من التكتل

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