فتوى الجهاد وتَنُّور الطاعة ..

2019/03/14 | 15:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / حسين فرحان … إختار أن لايسجد، أصر واستكبر وتمرد، ( قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ۖ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ )، لم تنفعه تلك الأحقاب التي أخلص فيها العبادة، فهوى الى الحضيض حين محص بالبلاء ..استعان – محتجا – على الأمر العظيم بقياساته الباطلة […]

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