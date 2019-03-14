وزارة الزراعة في كردستان تمنع صيد الأسماك في الإقليم

2019/03/14 | 15:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺑﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ، اليوم ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ، ﻗﺮﺍﺭﺍ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻤﻨﻊ ﺻﻴﺪ ﺍﻻﺳﻤﺎﻙ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ اقليم كردستان.ﺟﺎﺀ هذا القرار ﻭﻓﻖ ﻛﺘﺎﺏ ﺭﺳﻤﻲ ﻭﺟﻬﺘﻪ الوزارة ﺇﻟﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ، ﺗﺆﻛﺪ ﻓﻴﻪ ﺍﻧﻪ ﺗﻘﺮﺭ ﻣﻨﻊ ﺻﻴﺪ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﻻﺳﻤﺎﻙ ﻟﻤﺪﺓ 3 ﺃﺷﻬﺮ.

ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ الوزارة، ﺃﻥ "ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻨﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﻴﺪ ﺍﻻﺳﻤﺎﻙ ﻫﻲ ﻣﻦ 15 ﺁﺫﺍﺭ 2019 ﻭﻟﻐﺎﻳﺔ 14 ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ 2019 ﻭﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ".

ﻭﺗﺎﺑﻌﺖ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ، ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﻣﻨﻌﺎ ﺑﺎﺗﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺸﺒﺎﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻔﺠﺮﺍﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ.

ﻳﺬﻛﺮ ﺇﻧﻪ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺑﺤﻴﺮﺗﻲ سد ﺩﻭﻛﺎﻥ وسد ﺩﺭﺑﻨﺪﻳﺨﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ ﺗﻮﺟﺪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﻬﺮ ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﻓﺪ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﻤﺎﻙ، ﻭﻳﺄﺗﻲ ﻣﻨﻊ ﺻﻴﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ ﺗﺰﺍﻣﻨﺎ ﻣﻊ موسم تكاثر السمك ووضعها للبيوض.انتهى/س

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