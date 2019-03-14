الهند وباكستان تتجنبان «النووي»… إلى متى؟

2019/03/14 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأزمة التي انفجرت بين الهند وباكستان أخيراً ما زالت تستعر، وكان أثارها تفجير انتحاري الشهر الماضي أسفر عن مقتل 40 جندياً هندياً

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