وفاة عامل نظافة بحادث دهس في بغداد

2019/03/14 | 15:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تنعى أمانة بغداد، أحد عمالها ضمن كادر بلدية مركز الكرخ الذي توفي صباح اليوم جراء حادث مؤسف.

وأوضحت الأمانة ان "الفقيد {سلام راضي} كان يعمل في تنظيف الشارع قرب مجسر العلاوي وسط بغداد وتعرض لحادث دهس من قبل أحد السائقين الذي قام بنقله الى المستشفى بنفسه لكن المنية وافته".انتهى

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