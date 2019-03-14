2019/03/14 | 15:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس نظم عشرات المواطنين في شمال العراق, الخميس, وقفة احتجاجية بمناسبة الذكرى الـ31 لضرب مدينة حلبجة بالاسلحة الكيمياوية, مطالبين بمحاكمة الشركات الالمانية المصنعة للاسلحة الكيمياوية.وقال مراسل “ناس” اليوم (14 اذار 2019), إن “عدداً من المواطنين نظموا وقفة احتجاجية في تمام الساعة 10 صباحا في ذكرى الـ 31 على حادثة القصف الكيمياوي على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في الذكرى الحادية والثلاثين لقصف حلبجة: تظاهرة للمطالبة بمقاضاة ألمانيا NAS | موقع ناس الرسمي.

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