2019/03/14 | 16:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدء القراءة الاولى لمقترح قانون تخصيص قطع الاراضي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/03/14 | 16:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدء القراءة الاولى لمقترح قانون تخصيص قطع الاراضي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدء القراءة الاولى لمقترح قانون تخصيص قطع الاراضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).