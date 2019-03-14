2019/03/14 | 16:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس نشرت صحيفة “البايس” الإسبانية تقريرا تحدثت فيه عن أول زيارة رسمية اجراها الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى العراق، فيما كشفت عن تفاصيل اتفاق بين البنكين المركزيين في العراق وإيران على آلية جديدة لتسهيل التبادل التجاري.وقالت الصحيفة في تقريرها الذي تابعه “ناس” اليوم الخميس (14 آذار 2019)، إنه “على الرغم من النفوذ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صحيفة إسبانية: هذه تفاصيل اتفاق البنك المركزي العراقي لتسهيل التبادل التجاري NAS | موقع ناس الرسمي.

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