2019/03/14 | 16:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اعلنت وزارة التخطيط، الخميس، تفاصيل وبيانات المشاريع حسب القطاعات ومراحل التنفيذ بنوعيها الاستثمارية وتنمية الاقاليم في عموم العراق.وذكر بيان لخلية الاعلام الحكومي، تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (14 اذار 2019)، أن “العدد الكلي للمشاريع المقرة لغاية نهاية عام 2017، بلغ (4682) مشروعا بكلفة كلية (232) ترليونا و( 712) مليار دينار”.وأضاف البيان، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التخطيط: هذه هي تفاصيل المشاريع المقرة لغاية نهاية 2017 NAS | موقع ناس الرسمي.

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