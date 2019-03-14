البغداديون مغيبون في بغداد

2019/03/14 | 16:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / ضياء محسن الاسدي… (( أن كل دول العالم تحاول جاهدة وبشتى الطرق والوسائل المتاحة لديها أن تحافظ على تراثها الأدبي والفكري والثقافي والاجتماعي وتحرص على ديمومته وحمايته من الانقراض لأنه الحلقة الوصل ما بين الماضي والمستقبل بعدما زحفت عليه الحضارة والتمدن التي ساهمت في اندثار الموروث الاجتماعي السائد حينها أو تقليص حجمه أو […]

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