ايران تتوقع بلوغ صادراتها للعراق 20 مليار في غضون عامين

2019/03/14 | 16:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة - اين]توقع وزير التجارة والصناعة والمعادن الايراني، أن الصادرات للعراق ستبلغ مستوى 20 مليار دلار في غضون عامين وذلك في اطار استراتيجية اقتصادية طويلة الآمد.

توقع وزير التجارة والصناعة والمعادن الايراني، أن الصادرات للعراق ستبلغ مستوى 20 مليار دلار في غضون عامين وذلك في اطار استراتيجية اقتصادية طويلة الآمد.وأوضح رضا رحماني في تصريح اليوم الخميس - حول النتائج الاقتصادية المحققة بزيارة الرئيس الايراني للعراق- بأن بلوغ مستوى 20 مليار دولار للتبادل الاقتصادي مع العراق من الاهداف المنظورة على المدى القريب".ولفت رحماني إلى أن "العراق طالب بايجاد مدن صناعية مشتركة بمساعدة الصناعيين والمستثمرين الايرانيين".وبيّن أن ايران تعتبر البلد الوحيد الذي أسست معرضا صناعيا تخصصيا، فيما تستحوذ منتجات الالبان الايرانية نحو 30 بالمئة من السوق العراقية".

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