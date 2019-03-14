عبد المهدي يؤكد زيارته للسعودية قريبا ويعد بتوسيع العلاقات الثنائية وتوقيع اتفاقيات مهمة

2019/03/14 | 16:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي بمكتبه الرسمي اليوم وزير التجارة والاستثمار في السعودية، والوفد المرافق له.

استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي بمكتبه الرسمي اليوم وزير التجارة والاستثمار في السعودية، والوفد المرافق له.



وذكر بيان لمكتبه لتقت وكالة [اين] نسخة منه، ان عبد المهدي عبّر خلال اللقاء "عن بالغ ترحيبه برئيس واعضاء الوفد السعودي، وشكره وتقديره لإهتمام القيادة السعودية بتطوير العلاقات مع العراق".وأكد رئيس مجلس الوزراء "اننا نتطلع لإقامة افضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية في جميع المجالات ونعتز بالرغبة المشتركة والمتطابقة لإرساء علاقات واسعة على أسس صحيحة لصالح الشعبين في البلدين الشقيقين" مشيرا الى "الأهمية الاستراتيجية التي يوليها العراق للعلاقات مع المملكة وسياسة الانفتاح على دول الجوار التي تنتهجها الحكومة العراقية".كما أكد عبد المهدي "عزمه على المضي بتوسيع العلاقات الثنائية وأن تتوج المباحثات المشتركة بتوقيع اتفاقيات مهمة خلال زيارته القريبة الى المملكة العربية السعودية".وأشار البيان الى ان "الوزير السعودي نقل تحيات الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد محمد بن سلمان لعبد المهدي "وحرص القيادة السعودية على أمن واستقرار وازدهار العراق وتعميق علاقات التعاون في المجالات كافة، والرغبة في ان تشهد العلاقات المزيد من التطور والتنسيق والتوصل الى اتفاقيات تخدم المصالح المشتركة".وبحث الجانبان "الاستعدادات لعقد اللجنة العراقية السعودية المشتركة، حيث أبدى الجانب السعودي استعداده للتعاون الاقتصادي والنفطي والربط الكهربائي والمشاركة بجهود اعمار العراق".وحضر اللقاء عن الجانب السعودي وزير الدولة لشؤون الخليج ثامر السبهان، ومحافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة سعد القصبي، ونائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة عبدالعزيز العبدالكريم ، وسفير المملكة في العراق عبدالعزيز الشمري، ومساعد محافظ هيئة الطيران المدني لأمن الطيران محمد بن سعد الدوران.كما حضره نائب رئيس الوزراء وزير النفط ثامر الغضبان، ووزير التجارة محمد هاشم عبدالمجيد، ورئيس هيئة الاستثمار سامي الاعرجي، ورئيس جهاز التقييس والسيطرة النوعية سعد عبدالقادر، ورئيس الدائرة العربية في وزارة الخارجية السفير اسماعيل شفيق، ورئيس سلطة الطيران المدني علي خليل، وعدد من المستشارين.

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