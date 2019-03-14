اجتماع مرتقب بين الديمقراطي والاتحاد الوطني لتوزيع المناصب بينهما

2019/03/14 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعقد وفدا الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني اجتماعا مطلع الأسبوع المقبل في السليمانية حول توزيع المناصب.

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