العاكوب يقاضي الحلبوسي.. لهذه الأسباب

2019/03/14 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف محافظ نينوى نوفل العاكوب، اليوم الخميس، عن إقامته دعوى قضائية ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

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