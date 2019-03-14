ايران ترد على تقرير واشنطن بشأن علاقاتها بالعراق: قائمة على 3 مبادئ

2019/03/14 | 16:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، اليوم الخميس، أن طهران وبغداد تعتزمان استمرار العلاقات بين البلدين في أصعب الظروف، وهي علاقة قائمة على الاحترام والثقة والمصالح المشتركة.

وذكر قاسمي في تعليق على التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، حول دور إيران في منطقة الشرق الأوسط وعلاقاتها بالعراق، انه يعكس رغبة أمريكية في الحفاظ على وضع متوتر في غرب آسيا.

وأوضح قاسمي في بيان على صفحته على "تلغرام"، اليوم الخميس إن "المسؤولين الأمريكيين يكذبون ويدعون زيفا للحفاظ على الوضع في غرب آسيا في بيئة متوترة وفي أزمات معقدة وغير قابلة للحل".

وأضاف ان طهران وبغداد تعتزمان استمرار العلاقات بين البلدين في أصعب الظروف، وهي علاقة قائمة على الاحترام والثقة والمصالح المشتركة.

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