البرلمان العراقي يرفع جلساته الى مابعد نوروز

2019/03/14 | 16:22

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شفق نيوز/ رفع البرلمان العراقي اليوم الاربعاء جلساته الى ما بعد عطلة عيد نوروز.وانهى البرلمان في جلسته اليوم القراءة الاولى لقانون تخصيص قطعة ارض للعوائل العراقية.وعقب انهاء القراءة قرر رفع الجلسة الى يوم السبت ٢٣ آذار.

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