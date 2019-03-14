اللواء نجم الجبوري يزور دير الشهيدين وأخته سارة ومحور نمرود لطمأنة الناس بعد إشاعة إستقالته من منصبه

2019/03/14 | 16:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل زار اللواء نجم الجبوري قائد عمليات نينوى قاطع النمرود برفقة العميد فارس عبد الأحد زاكي منسق شؤون المسيحيين في محافظة نينوى والعميد رشيد آغا مدير مركز شرطة الحمدانية والأب يعقوب عيسو مدير دير مار بهنام وأخته سارة والأب أفرام سوني وعدد من الضبّاط ووجهاء المنطقة.وجّه الجبوري رسالة إطمئنان […]

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