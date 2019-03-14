الكونغرس الأمريكي يصوت بالغالبية لإنهاء الدعم الأمريكي للسعودية بعدوانها على اليمن

2019/03/14 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مجلس الشيوخ صوت على قرار إنهاء الدعم الأمريكي للحرب في اليمن

بأغلبية 54 صوتاً مقابل 46

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