وزير التخطيط يعلن أولويات خطة الوزارة الخمسية ومرتكزاتها التنموية

2019/03/14 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلن وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، أولويات خطة الوزارة الخمسية ومرتكزاتها التنموية، مشيرا الى تحقيق الحكم الرشيد ودعم القطاع الخاص واعادة الاعمار والاستقرار للمناطق المحررة وتحقيق التنمية الريفية والتخفيف من الفقر، فيما أكد أهمية هذه المرتكزات التنموية في تحقيق الاصلاح الاقتصادي المنشود، وتعزيز الاستثمار ببعديه الوطني والاجنبي، ورفع متوسط دخل الفرد.

وشدد الدليمي خلال استضافته والكادر المتقدم في وزارة التخطيط من قبل لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النيابية في أول لقاء لها، لبحث ومناقشة المهام التي تضطلع بها الوزارة، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، على “أهمية العمل المشترك مع المؤسسة التشريعية من أجل تحقيق التنمية بكافة مجالاتها”.

وأشار الى “ادخار الوزارة لأي جهد من شأنه تسهيل عمل اللجنة، فيما لفت سيادته إلى تكامل تشكيلات الوزارة فيما بينها لرسم السياسات التنموية ومتابعة تنفيذها بناء على المؤشرات الإحصائية”، داعياً إلى “تبني قانون إلزامية خطة التنمية الخمسية وتوفير كافة سبل الدعم لضمان تحقيق أهدافها”.

وعبر رئيس السن للجنة التخطيط الاستراتيجي النائب محمد علي زيني واعضاء اللجنة، عن “ثقتهم بأداء وعمل وزارة التخطيط”، مؤكدين “تقديمهم كافة سبل الدعم اللازمة لإنفاذ خطط الوزارة ورؤيتها للتنمية والتنمية المستدامة”.

وذكر البيان، انه “استعرض وكيلي الوزير والمديرون العامون في وزارة التخطيط، تفاصيل الخطط والاستراتيجيات ومسارات عمل وزارة التخطيط لتحقيق اهدافها”.

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