العراق والسعودية يتفقان على موعد إفتتاح منفذ عرعر الحدودي

2019/03/14 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اتفق العراق والسعودية، على وعد إفتتاح منفذ عرعر الحدودي، والانتقال الى تطبيق نافذة التبادل التجاري الواحدة.

وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخ منه، ان “رئيس هيأة المنافذ الحدودية كاظم العقابي التقى وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي والوفد المرافق له، اليوم، وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المحاور، أهمها ضرورة العمل على توفير كافة المتطلبات اللأزمة لفتح منفذ عرعر الحدودي بموعد أقصاه في شهر تشرين الأول المقبل”.

وأضاف، انه “تم التأكيد على ضرورة أتمام الأجراءات الجمركية والأنتقال الى تطبيق نافذة التبادل التجاري الواحدة”.

وأبدى القصبي، “استعداد السعودية لتقديم الدعم الفني والمادي وتحمل كافة التكاليف المادية اللأزمة لتطبيق نافذة التبادل التجاري الواحدة”.

وأوضح البيان، انه “ناقش القصبي مع العقابي موضوع ساحة التبادل التجاري الواحدة”، حيث أعرب رئيس المنافذ الحدودية العراقية عن “رغبة العراق بأن تكون ساحة التبادل التجاري في الجانب العراقي وذلك لتوفير فرص عمل لأهالي محافظتي كربلاء والانبار”.

وتابع البيان، ان “وزير التجارة السعودي أكد استعداد المملكة بإقامة ساحة التبادل التجاري شرط ان يتم انشاء هذه الساحة وفقاً للمعاير الدولية”.

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