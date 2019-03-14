2019/03/14 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قرر مجلس النواب العراقي، رفع جلسته الى السبت بعد المقبل (23 آذار 2019).

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

42

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رفع جلسة البرلمان الى السبت بعد المقبل) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رفع جلسة البرلمان الى السبت بعد المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).