لن يستطيعو اخفاء حقيقة الإيزدياتي بأوهامهم

2019/03/14 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلوى الياس بالرغم من الفرمانات التي حدثت طوال هذه السنوات ، فاليس هناك فرمان أخطر و أشرس من فرمان الجهل الذي أجتاح ويجتاح عقول البعض وهذا البعض ليس بقليل بنظري من الإيزيديين …! قبل ان أبدأ اود السؤال: هل فعلا حراماً أن تأكل من يد الإيزيدي ؟ هل فعلاً حتى البيض من دجاجة التي […]

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