2019/03/14 | 16:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..كشف قائد القوة الجوفضائية لحرس الثورة الإسلامية العميد أمير علي حاجي زادة ،الخميس، عن امتلاك الحرس أضخم أسطول طائرات مسيرة قاصفة هجومية في المنطقة.وقال العميد زادة في تصريح على هامش مناورات “إلى بيت المقدس 1” للطائرات المسيرة الهجومية القتالية التي أجريت في الخليج، أن “التقنيات المتطورة لهذه الطائرات المسيرة تم تصميمها وإنتاجها وتشغيلها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران: نملك أضخم أسطول طائرات مسيرة قاصفة هجومية في المنطقة alansaar.

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