2019/03/14 | 16:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد المحلل السياسي حازم الباوي ،الخميس، ان كثرة التحركات الأمريكية تنذر بخطر داهم في ظل صمت حكومي عراقي.وقال الباوي ان “التحركات العسكرية الأمريكية الأخيرة في المنطقة الغربية تنم عن مخططات يجري ترتيبها، سيما بعد المستجدات الأمنية المتمثلة بتزايد الإرهابيين الدواعش الواردين من سوريا”، لافتا الى ان “التحركات الأمريكية من شأنها استفزاز إطراف عراقية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محلل سياسي: التحركات الأمريكية تنذر بخطر داهم في ظل صمت حكومي عراقي alansaar.

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