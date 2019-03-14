2019/03/14 | 16:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السبت المقبل..وصول منتخب سوريا بكرة القدم لمطار البصرة الدولي للمشاركة في بطولة الصداقة

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