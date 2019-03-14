خطة امريكية لخفض صادرات إيران النفطية

2019/03/14 | 16:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال مصدران مطلعان إن الولايات المتحدة تسعى لخفض صادرات النفط الخام الإيراني بنسبة نحو 20 في المئة إلى دون مليون برميل يوميا، اعتبارا من مايو وذلك من خلال توجيه طلب للدول المستوردة بخفض المشتريات لتفادي فرض عقوبات أميركية عليها.

ومن المرجح أن تجدد الولايات المتحدة الإعفاءات من العقوبات لمعظم الدول التي تشتري الخام الإيراني بما في ذلك الصين والهند وهما أكبر مشتريين مقابل تعهدات بخفض الواردات إلى أقل من مليون برميل يوميا.

وسيكون هذا أقل من صادرات إيران الحالية البالغة 1.25مليون برميل يوميا بمقدار نحو 250 ألف برميل يوميا.

وذكر المصدران أن واشنطن ربما تحرم بعض الدول التي لم تشتر الخام الإيراني في الآونة الأخيرة من الإعفاءات، حسب رويترز.

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