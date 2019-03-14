العراق يمنع مرور طائرات MAX 737 في اجوائه

2019/03/14 | 16:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت سلطة الطيران المدني العراقي، إيقاف منح موافقات المرور لطائرات 737 MAX الأجواء العراقية وذلك لوجود تقييدات فنية ودولية باستخدام هذا النوع من الطائرات.وأوضحت السلطة في بيان لها، حصلت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه اليوم الخميس، "بأن ذلك القرار جاء بتوجيه من قسم السلامة الجوية في سلطة الطيران المدني العراقي وذلك للتأكد من الاستخدام الآمن لهذا النوع من الطائرات للحفاظ على اجراءات السلامة في الأجواء العراقية".

واعتبرت السلطة، أن ذلك القرار يعد نافذاً اعتبارا من هذا اليوم في ايقاف منح الموافقات لطائرات 737 MAX لاستخدام المطارات العراقية او دخول الأجواء العراقية وحتى إشعار اخر لهذا النوع من الطائرات".



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