العراق والسعودية يتباحثان التعاون الاقتصادي والربط الكهربائي بين البلدين

2019/03/14 | 16:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اليوم الخميس، خلال لقائه وفدا حكوميا سعودي، ان العراق عازم على المضي بتوسيع العلاقات الثنائية، ويأمل في توقيع اتفاقيات مهمة خلال زيارته القريبة الى السعوديةاللقاء حضره عن الجانب السعودي وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان، ومحافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة سعد القصبي، ونائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة عبدالعزيز العبد الكريم، وسفير المملكة في العراق عبدالعزيز الشمري، ومساعد محافظ هيئة الطيران المدني لأمن الطيران محمد بن سعد الدوران، كما حضره نائب رئيس الوزراء وزير النفط ثامر الغضبان، ووزير التجارة الدكتور محمد هاشم عبدالمجيد، ورئيس هيئة الاستثمار سامي الاعرجي، ورئيس جهاز التقييس والسيطرة النوعية سعد عبدالقادر، ورئيس الدائرة العربية في وزارة الخارجية السفير اسماعيل شفيق ، ورئيس سلطة الطيران المدني علي خليل، وعدد من المستشارين .

وذكر بيان لمكتبة الاعلامي، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه، "استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي بمكتبه الرسمي اليوم وزير التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية ، والوفد المرافق له

وأكد عبد المهدي، حسب البيان، "اننا نتطلع لإقامة افضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية في جميع المجالات ونعتز بالرغبة المشتركة والمتطابقة لإرساء علاقات واسعة على أسس صحيحة لصالح الشعبين في البلدين الشقيقين ، مشيرا الى الأهمية الاستراتيجية التي يوليها العراق للعلاقات مع المملكة وسياسة الانفتاح على دول الجوار التي تنتهجها الحكومة العراقية

كما أكد عزمه على المضي بتوسيع العلاقات الثنائية وأن تتوج المباحثات المشتركة بتوقيع اتفاقيات مهمة خلال زيارته القريبة الى المملكة العربية السعودية، اضاف البيان.

ووفق البيان، جرى خلال اللقاء بحث الاستعدادات لعقد اللجنة العراقية السعودية المشتركة، حيث أبدى الجانب السعودي استعداده للتعاون الاقتصادي والنفطي والربط الكهربائي والمشاركة بجهود اعمار العراق .



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