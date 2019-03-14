2019/03/14 | 16:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..تمكنت المقاومة الإسلامية حركة أنصار الله “الحوثيون”، من إسقاط عشرات القتلى من مرتزقة الجيش السعودي، بعمليات عسكرية بعدة جبهات خلال الساعات الماضية.وقال مصدر، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن “الجيش واللجان اليمنية، نفذت عملية هجومية على مواقع المرتزقة في رشاحة الغربية بجبهة البقع أسفرت عن السيطرة على عدد من التباب ومقتل وجرح عدد منهم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجيش واللجان اليمنية ينفذون عمليات ناجحة على مواقع مختلفة لمرتزقة التحالف السعودي alansaar.

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