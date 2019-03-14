2019/03/14 | 16:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أعلنت السلطات القضائية السعودية، تأجيل محاكمة ناشطات مدافعات عن حقوق المرأة، تفيد تقديرات حقوقية بأن عددهن 10، إلى يوم 27 آذار الجاري.وقال حساب (معتقلات سعوديات) في تويتر، أنه “تم توجيه اتهامات من النيابة العامة، للناشطات تتمثل في التواصل مع جهات وقنوات إعلامية معادية، وتقديم دعم مالي لجهات معادية خارجية، وتجنيد أشخاص للحصول على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السلطات السعودية تؤجل محاكمات الناشطات الحقوقيات وتمنعهن من الرد على التهم الموجهة لهن alansaar.

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