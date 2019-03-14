زيدان يبرم صفقته الأولى مقابل 50 مليون يورو

2019/03/14 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تنتظر جماهير ريال مدريد الإسباني طويلا قبل أن تشهد أولى صفقات مدربها العائد، الفرنسي زين الدين زيدان، الذي ضم شابا برازيليا واعدا من بورتو البرتغالي.

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